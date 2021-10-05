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Giriş Tarihi: 5.10.2021 09:38 Son Güncelleme: 5.10.2021 09:38

DGS 2. ek tercih yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor, başladı mı? ÖSYM ile 2021 Dikey Geçiş DGS ek tercih tarihleri ne zaman belli olur?

DGS 2. ek tercih yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor, başladı mı? ÖSYM ile 2021 Dikey Geçiş DGS ek tercih tarihleri ne zaman belli olur?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında DGS ek tercih tarihleri için bekleyiş başladı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına kayıt yaptıramayan adaylar bu noktada gözünü ÖSYM tarafından açıklanacak tarihlere ve kılavuza çevirdi. Genellikle Ekim ayında alınan tercihler nedeniyle ay başıyla beraber “2021 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?” soruları yanıt aramaya başladı. DGS ek tercih tarihleri için henüz bir açıklama ise bulunmuyor.

ÖSYM ile DGS ek tercih dönemi için resmi site üzerindeki duyurular ekranı yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ilk yerleştirmeler tamamlanmış ve sonuçlar adayların erişimine açılmıştı. İlk başvurularda tercihlerinden herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar şimdi ise "2021 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte DGS ek tercih tarihleri ile ilgili son daika gelişmelerinin ayrıntıları...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile şansını deneyecek. Henüz DGS ek tercih tarihleri belli olmadı…

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

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DGS 2. ek tercih yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor, başladı mı? ÖSYM ile 2021 Dikey Geçiş DGS ek tercih tarihleri ne zaman belli olur?
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