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Giriş Tarihi: 5.10.2021 16:07 Son Güncelleme: 5.10.2021 16:07

Ekim ayı 2021 kira artış oranı ne kadar oldu ve kaç lira? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Ekim ayı 2021 kira artış oranı ne kadar oldu ve kaç lira? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerin ardından 2021 kira artış oranları araştırılanlar arasında yer aldı. Son günlerde kira artışları sebebiyle binlerce kişi ekim ayı kira zammı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Eylül 2021’de kira artış oranı yüzde 15,78 olurken gözler bu ayın kira zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayın enflasyon rakamlarını 4 Ekim saat 10.00'da açıkladı. Peki Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE TÜİK 2021 kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte Eylül 2021 TEFE TÜFE enflasyon verilerine göre Ekim kira artış oranı

Ekim ayı kira artış oranı ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Enflasyon oranlarının ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Son olarak kira zam oranı oranı yüzde 15,78 olurken gözler 2021 Ekim kira zammı oranı ne kadar sorusuna çevrildi. Enflasyon açıklanınca kira zammı oranı da belli oluyor. Peki Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE TÜİK 2021 kira artış oranı nasıl hesaplanır?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ekim ayı kira artış oranı son günlerde epey araştırılıyor. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 2021 Ekim kira artış oranı belli oldu.

Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU? EYLÜL 2021 TEFE TÜFE ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Kira artış oranları her ay TÜİK tarafından enflasyonun açıklanması ile belli oluyor. Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ekim Pazartesi açıklandı.

Buna göre, kiraya yüzde 16,42 oranında zam yapılacak.

EYLÜL 2021 ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

Eylül 2021 enflasyon oranı saat 10:00'da açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

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Ekim ayı 2021 kira artış oranı ne kadar oldu ve kaç lira? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
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