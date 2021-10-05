Galatasaray 2 yıl önceye göre çağ atladı! Fatih Terim mest oldu

MOSTAFA'NIN HEM AİLESİ HEM GOLLERI GELDi

Bu arada 13 maçtır suskun olan Mostafa Mohamed, gol hasretine Rize deplasmanında dubleyle son verdi. Mısırlı oyuncu gollerin yanı sıra takım savunmasına katkısı ile de geçer not aldı.