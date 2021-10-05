Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray 2 yıl önceye göre çağ atladı! Fatih Terim mest oldu
Giriş Tarihi: 5.10.2021 08:57 Son Güncelleme: 5.10.2021 10:01

Galatasaray 2 yıl önceye göre çağ atladı! Fatih Terim mest oldu

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray 2 yıl önceye göre çağ atladı! Fatih Terim mest oldu

2 yıl önce Şampiyonlar Ligi’nin en az koşan takımı olan Galatasaray neredeyse ‘çağ’ atladı. Takımı gençleştiren sarı-kırmızılılar Lazio maçında 118, Marsilya’da 116 km koştu. Bir idmanla çıkılan Rize’de 90+11’de hızlı hücumla gelen gol Terim’i de mest etti.

İki sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafeleri sıralamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25 yaş altı oyunculara yönelerek bu sorunu çözdü.

Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında 118 km koşan sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanında takım halinde 116 km kat etti.

Fransa dönüşü tek idmanla Rize'nin yolunu tutan Galatasaray, uzatmalarla 104 dakikayı bulan zorlu maçı kazanmasını bildi.

Fatih Terim ve yardımcılarını, galibiyet golünün hikâyesi de mutlu etti.

Dabo'dan topu G.Saray 18'i civarında savunmaya yardıma gelen Halil Dervişoğlu kaptı ve Diagne 50 metrelik deparla topu sürdü.

İki rakibini ekarte eden Senegalli oyuncu, Morutan'a gol pasını verirken, sol bek Ömer Bayram ceza sahası içindeydi, Kerem kontratağa katılmıştı ve stoper Nelsson da hücuma desteğe rakip ceza sahasına yaklaşmıştı.

Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen beraberlikle yetinmemesi ve son atakta 5 kişiyle hücum etmesi, transferde gençlerde boşuna ısrar edilmediğini gösterdi.

MOSTAFA'NIN HEM AİLESİ HEM GOLLERI GELDi
Bu arada 13 maçtır suskun olan Mostafa Mohamed, gol hasretine Rize deplasmanında dubleyle son verdi. Mısırlı oyuncu gollerin yanı sıra takım savunmasına katkısı ile de geçer not aldı.

Son dönemde özel hayatıyla ilgili sürekli olumsuz haberler çıkan Mostafa Mohamed'in bir süre önce eşini ve yeni doğan çocuğunu İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı.

Hatta annesi de Mohamed'in yanına geldi. Özel hayatına oldukça dikkat eden 24 yaşındaki oyuncu, beklenen patlamayı Rize'de yaptı.

Galatasaray yönetimi, 31 Aralık'a kadar Zamalek'e Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonuyla ilgili geri dönüş yapmak zorunda.

Mohamed'in geleceği konusunda Fatih Terim henüz karar vermiş değil...

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son Dakika || Whatsapp çöktü mü, düzeldi mi? İnstagram çöktü mü, İnstagram'a erişim sorunu devam ediyor mu?
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son dakika haberi... İşte fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! Altın uzmanı İslam Memiş 3 gelişmeye dikkat çekti
Bakan Özer açıkladı: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 MEB bu ay okullar kapanır mı, son durum nedir?
Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde olan 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray 2 yıl önceye göre çağ atladı! Fatih Terim mest oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA