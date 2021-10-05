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Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:45 Son Güncelleme: 5.10.2021 13:47

Gelmeden önce çok eleştirilmişti ama... Vitor Pereira 'Nereden nereye' dedirtti

Gelmeden önce çok eleştirilmişti ama... Vitor Pereira ’Nereden nereye’ dedirtti

Vitor Pereira yönetiminde iyi gidişatını sürdüren Fenerbahçe, 8. haftayı lider kapattı. Sarı lacivertliler 8 maçta 6 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. 12 gol atan Fenerbahçe, kalesinde de 6 gol gördü. Toplamda 19 puan kazanan sarı lacivertliler son yılların en iyi performansını gösterdi.

Fenerbahçe'de sezon başında göreve başlayan Vitor Pereira, ilk aşamada taraftarın tepkisini çekti. Sisteminin arkasında duran Pereira, oynattığı hırslı futbolla alkış aldı. Vitor Pereira, takımda birçok ismin sakat olmasına rağmen takımını 8 hafta sonunda liderlik koltuğunda tuttu.

Geçen sezonlarla kıyaslandığında Fenerbahçe'deki kabuk değişimi dikkat çekiyor. Pereira'nın takımı zor gol yiyen bir görünüm kazandı.

Adana Demirspor, Giresunspor, Adana Demirspor, Altay, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından galip ayrılan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında beraberliğe razı olurken ligdeki tek mağlubiyetini Başakşehir'den almıştı.

VİTOR PEREİRA ETKİSİ! NEREDEN NEREYE...

2018-2019 sezonunun ilk 8 haftasında 8 puan toplayarak 15. sırada yer alan Fenerbahçe, Pereira yönetiminde ilk 8 maçtan 19 puan toplayarak haftayı lider kapattı.

Fenerbahçe bu dönemde Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Tisserand gibi geçen sezon sonunda kadroda düşünülmeyen isimlerden de faydalandı.

Vitor Pereira bu noktada da oldukça disiplinli bir şekilde oyuncularından katkı aldı. 17 Ekim'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, oradan da üç puanla ayrılıp avantaj yakalamak istiyor.

2019-2020 SEZONUNDA İLK 8 HAFTADA...

Fenerbahçe 2019-2020 sezonunun ilk 8 haftasında 4 galibiyet iki beraberlik ve iki mağlubiyetle 14 puanda yer alıyordu. Başakşehir'in şampiyon tamamladığı sezonu sarı lacivertliler 7. bitirmişti.

EROL BULUT İLE İYİ BAŞLANGIÇ GELDİ AMA...

Geçen sezona eski futbolcusu Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe, ilk 8 haftada 20 puan toplamıştı.

Daha sonra Beşiktaş derbisiyle başlayan geri gidiş sonrası Fenerbahçe sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde 3. sırada tamamladı.

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Gelmeden önce çok eleştirilmişti ama... Vitor Pereira 'Nereden nereye' dedirtti
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