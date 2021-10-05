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Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:24 Son Güncelleme: 5.10.2021 11:24

Instagram.com çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılamıyor?

Instagram.com çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılamıyor?

Instagram'da dün yaşanan erişim problemi bugün de etkisini sürdürüyor. Instagram.com giriş sorunu yaşanıyor. Bu noktada, Instagram.com neden açılmıyor, giriş yapılmıyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. Masaüstü bilgisayarlardan sosyal medya platformlarına giriş yapmaya çalışanlar, bunu gerçekleştiremiyor. Peki, Instagram.com çöktü mü, neden açmıyor? Instagram masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılmıyor? İşte, detaylar

Instagram.com çöktü mü sorusu, sosyal medya platformunun masaüstü sürümüne giriş yapmaya çalışanlar taraıfndan merak konusu oldu. Dünya genelinde dün yaşanan erişim problemi, bugün de zaman zaman etkisini sürdürüyor. Bu noktada, Instagram.com neden açılmıyor ve giriş yapılmıyor sorularına yanıt aranıyor.

INSTAGRAM WEB NEDEN AÇMIYOR?

Instagram mobil uygulamasının yanı sıra, Instagram web giriş sorunu yaşanıyor. Masaüstü bilgisayardan Instagram web girişi sağlanamıyor. Peki, İnstagram.com neden açılmıyor?

İşte, bazı bilgiler;

INSTAGRAM.COM NEDEN GİRİLMİYOR?

Dün yaşanan erişim problemi, bugün de etkisini sürdürüyor. Instagram.com'a masaüstü bilgisayarlardan giriş yapılmıyor.

Yaşanan erişim probleminin dünkü kesintiyle alakalı olduğu tahmin ediliyor.

Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verildi.

Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada 'Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok' ifadelerine yer veren sosyal medya devi, 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

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Instagram.com çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram web masaüstü bilgisayardan neden giriş yapılamıyor?
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