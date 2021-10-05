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Giriş Tarihi: 5.10.2021 22:29 Son Güncelleme: 5.10.2021 22:29

Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? Corona virüsü belirtileri nasıl anlaşılır?

Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? Corona virüsü belirtileri nasıl anlaşılır?

Ülkemizde ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisinin belirtileri ortaya çıkan başta delta varyantı olmak üzere farklı türler sonrası kamuoyu tarafından merak edilerek koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur, nasıl anlaşılır? şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur, nasıl anlaşılır? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart 202o tarihinde tespit edilen ve 1 yıldan fazla süredir yurt ve dünyada etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken ortaya çıkan delta varyantı ve diğer tüm farklı türler sonrasında yeni koronavirüs belirtileri merak konusu olarak koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur, nasıl anlaşılır? soruları üzerinden araştırılıyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR, KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR, NASIL ANLAŞILIR?

Corona virüsü belirtileri ve tüm detaylar şöyle;



Sağlık Bakanlığı bilgilerine göre yeni koronavirüs;

  • Yüksek ateş,
  • Öksürük,
  • Nefes darlığı,
  • Baş ağrısı,
  • Boğaz ağrısı,
  • Burun akıntısı,
  • Kas ve eklem ağrısı,
  • Halsizlik,
  • Koku ve tat alma duyusu kaybı,
  • İshal

gibi belirtilerle kendini gösterir. Belirtisiz vakalar da mevcuttur.



KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Sağlık Bakanlığı bilgilerine göre koronavirüs pandemisinin kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.

KORONAVİRÜS'TEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

  • Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya/önlemeye yönelik öneriler, COVID-19 için de geçerlidir.
  • El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
  • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
  • Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır.
  • Özellikle hasta insanlarla veya bu insanların çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller yıkanmalıdır.
  • Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalıdır. Mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içi kullanılmalıdır.
  • Mümkünse kalabalık yerlere ve hasta yoğunluğunun fazla olması nedeniyle sağlık merkezlerine gidilmemelidir. Gidilmesi gerekiyorsa diğer kişilerle temas en aza indirilmelidir.
  • Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünleri yemekten kaçınılmalıdır.
  • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve kesimevleri gibi hastalığı bulaştırma açısından riskli alanlarda bulunulmamalıdır.
  • Seyahat sonrası herhangi bir solunum yolu semptomu gelişirse maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

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Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? Corona virüsü belirtileri nasıl anlaşılır?
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