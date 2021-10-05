Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? Corona virüsü belirtileri nasıl anlaşılır?

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart 202o tarihinde tespit edilen ve 1 yıldan fazla süredir yurt ve dünyada etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken ortaya çıkan delta varyantı ve diğer tüm farklı türler sonrasında yeni koronavirüs belirtileri merak konusu olarak koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur, nasıl anlaşılır? soruları üzerinden araştırılıyor.
Corona virüsü belirtileri ve tüm detaylar şöyle;
Sağlık Bakanlığı bilgilerine göre yeni koronavirüs;
gibi belirtilerle kendini gösterir. Belirtisiz vakalar da mevcuttur.
Sağlık Bakanlığı bilgilerine göre koronavirüs pandemisinin kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.