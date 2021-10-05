Robert Lewandowski kararını verdi! Real Madrid ve Chelsea derken...

Almanya Bundesliga'da mücadele eden Bayern Munih'in en değerli futbolcuları arasında yer alan Robert Lewandowski, son yıllarda Avrupa'nın en önemli golcüleri listelerinde başı çeken isimler arasında bulunuyor.
Bayern Munih formasıyla birçok rekor kıran ve başarıdan başarıya koşan Polonyalı golcünün Alman deviyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Yaz transfer döneminde Bayern Munih'ten ayrılma ihtimali bulunduğu söylentileri dış basında oldukça dile getiriliyordu.
2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern'e transfer olan Lewandowski, 339 maçta 66 ve 207 gol attı.
Ayrılık söylentileri ışığında yeni sezona giren Lewandowski, bu sezona da oldukça hızlı ve etkileyici bir giriş yaptı. Polonya tarihinin de en golcü oyuncusu olan Lewa, Bayern ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Yaz transfer döneminde ismi birçok Avrupa deviyle anılan Lewandowski, Real Madrid ve Chelsea'den gelen teklifleri reddetmişti.
Önümüzdeki yıllarda da Bayern formasını giymeye devam etme kararı alan Polonyalı golcü, sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmak istiyor.