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Giriş Tarihi: 5.10.2021 21:49 Son Güncelleme: 5.10.2021 22:00

Robert Lewandowski kararını verdi! Real Madrid ve Chelsea derken...

Robert Lewandowski kararını verdi! Real Madrid ve Chelsea derken...

Avrupa futbolunda son dönemin en çok yükselen golcülerinden birisi olan Robert Lewandowski, Alman devi Bayern Munih ile başarıdan başarıya koşuyor. Polonyalı yıldız, 2023 yılında sona erecek sözleşmesinden sonra geleceğiyle ilgili kararını verdi. Bild Gazetesi, Lewandowski'nin bu kararını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Almanya Bundesliga'da mücadele eden Bayern Munih'in en değerli futbolcuları arasında yer alan Robert Lewandowski, son yıllarda Avrupa'nın en önemli golcüleri listelerinde başı çeken isimler arasında bulunuyor.

Bayern Munih formasıyla birçok rekor kıran ve başarıdan başarıya koşan Polonyalı golcünün Alman deviyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Yaz transfer döneminde Bayern Munih'ten ayrılma ihtimali bulunduğu söylentileri dış basında oldukça dile getiriliyordu.

2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern'e transfer olan Lewandowski, 339 maçta 66 ve 207 gol attı.

Ayrılık söylentileri ışığında yeni sezona giren Lewandowski, bu sezona da oldukça hızlı ve etkileyici bir giriş yaptı. Polonya tarihinin de en golcü oyuncusu olan Lewa, Bayern ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Yaz transfer döneminde ismi birçok Avrupa deviyle anılan Lewandowski, Real Madrid ve Chelsea'den gelen teklifleri reddetmişti.

Önümüzdeki yıllarda da Bayern formasını giymeye devam etme kararı alan Polonyalı golcü, sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmak istiyor.

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Robert Lewandowski kararını verdi! Real Madrid ve Chelsea derken...
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