Ronaldo’dan herkesi duygulandıran paylaşım! Jose Semedo’nun eşi Soraia...

SEMEDO'DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER!

Jose Semedo daha önce Ronaldo için şunları söylemişti: "Her şeyi Ronaldo'ya borçluyum. O olmasaydı akademiden atılır ve büyüdüğümde mahalleye geri dönerdim. Çünkü çocukluk arkadaşlarımın çoğu hapiste ya da uyuşturucu bağımlısı. Spor kariyerimi, çocuklarımı ve ailemi Ronaldo'ya borçluyum.