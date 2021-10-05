Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı. İlk olarak haziranda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Vodafone Park'a çağırıp görüşme yaptığı Larin ile o günden bu yana anlaşma sağlanamadı.
Yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin Euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi.
2.5 MİLYON EURO + İMZA PARASI
Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon Euro maaş artı imza parası istedi.
Başkan Çebi ise imza parası konusunun adının bile geçmeyeceğini karşı tarafa iletirken, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşmesini uzatsın diye imza parası vermem" diyerek tepki gösterdi.
Maaş konusunun ise görüşülmeye devam ettiği kaydedildi.
PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO
2018'de 1 milyon 850 bin Euro bonservisle Beşiktaş'a gelen Larin, özellikle geçen sezonki performansı ile değerini katladı.
Vücudu tedaviye geç cevap veren N'Koudou'nun sahalara dönüşü ise 15 gün rötar yaptı.
26 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ve Sporting maçlarını kaçıracak.