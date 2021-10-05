Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi... Altay Bayındır için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...
Giriş Tarihi: 5.10.2021 15:56 Son Güncelleme: 5.10.2021 15:56

Son dakika haberi... Altay Bayındır için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sezona çok iyi başlayan fakat Sivasspor ve Başakşehir maçlarında peş peşe puan kaybeden Fenerbahçe, yeniden temposunu buldu. Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından 2-1'lik skorlarla galip ayrılan Fenerbahçe, milli araya lider girdi. Fenerbahçe'nin yıldızlarına da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın 3-5-2 taktiğiyle bambaşka bir kimliğe dönüşen Fenerbahçe, Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. En son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bu sezon taraftarını mutlu etmek istiyor. 8 maçta 6 galibiyet alan Fenerbahçe 19 puanda yer alıyor.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Fenerbahçe'den gelen son dakika bilgisine göre sarı lacivertlilerin yıldızlarına devre arası için transfer teklifleri geliyor. Hem Premier Lig'den hem de Serie A'dan teklifler söz konusu.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN YILDIZLARINA DEV TALİPLER VAR!

Bu sezon Süper Lig'deki 8 maçta kalesinde 6 gol gören Altay Bayındır, geçen seneki formunu devam ettiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Altay UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında da önemli bir performans ortaya koydu fakat takımının mağlup olmasının önüne geçemedi.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

ALTAY BAYINDIR, MUSLERA'YI İKİYE KATLADI!

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon kalesinde 6 gol gördü. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise bu sezon kalesinde 12 gol gördü. Altay, performansıyla Avrupa takımlarını da peşine taktı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

A Spor'da yer alan habere göre 23 yaşındaki kaleciyi Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter çok istiyor. Sloven kaleci Handanovic'in yerine bir kaleci transfer etmek isteyen Inter, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay'ı takibe aldı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Inter'in dışında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Ajax da Altay Bayındır için istekli.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United da Altay Bayındır için 17 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor. Devre arasında Newcastle United temsilcileri Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Genç kalecinin güncel piyasa değerinin 14 milyon Euro olduğu ifade edilirken Fenerbahçe'nin Altay'ı bırakıp bırakmayacağı da henüz belli değil.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Fenerbahçe'nin devre arasında Altay'ı bırakmasının zor olduğu sezon sonu için ise ciddi bir teklife olumlu yanıt verilebileceği gelen bilgiler arasında...

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

ALTAY'DAN SONRA DİĞER GÖZDE SZALAİ!

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Attila Szalai için de Atletico Madrid ve Napoli takımlarının adı geçiyor.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Szalai, Macaristan milli takımıyla EURO 2020'de de forma giymişti. Attila Szalai, Fenerbahçe'ye Güney Kıbrıs Ligi'nden gelmiş ve kısa sürede ligin önemli stoperleri arasında yer almıştı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Budapeşte doğumlu Attila Szalai, Macaristan milli takımıyla 19 maça çıktı. Limassol'den Fenerbahçe'ye gelen Szalai'nin sarı lacivertli takımla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe’nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkaadaşı olacaklar...

Güney Koreli stoper Kim Min-Jae de performansıyla göz kamaştırıyor. Çin'den gelen Jae, Pereira'nın takımının önemli parçalarından oldu.

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Son dakika haberi... Altay Bayındır için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...
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