Son dakika haberi... Altay Bayındır için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın 3-5-2 taktiğiyle bambaşka bir kimliğe dönüşen Fenerbahçe, Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. En son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bu sezon taraftarını mutlu etmek istiyor. 8 maçta 6 galibiyet alan Fenerbahçe 19 puanda yer alıyor.
Fenerbahçe'den gelen son dakika bilgisine göre sarı lacivertlilerin yıldızlarına devre arası için transfer teklifleri geliyor. Hem Premier Lig'den hem de Serie A'dan teklifler söz konusu.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN YILDIZLARINA DEV TALİPLER VAR!
Bu sezon Süper Lig'deki 8 maçta kalesinde 6 gol gören Altay Bayındır, geçen seneki formunu devam ettiriyor.
Altay UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında da önemli bir performans ortaya koydu fakat takımının mağlup olmasının önüne geçemedi.
ALTAY BAYINDIR, MUSLERA'YI İKİYE KATLADI!
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon kalesinde 6 gol gördü. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise bu sezon kalesinde 12 gol gördü. Altay, performansıyla Avrupa takımlarını da peşine taktı.
A Spor'da yer alan habere göre 23 yaşındaki kaleciyi Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter çok istiyor. Sloven kaleci Handanovic'in yerine bir kaleci transfer etmek isteyen Inter, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay'ı takibe aldı.
Inter'in dışında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Ajax da Altay Bayındır için istekli.
Ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United da Altay Bayındır için 17 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor. Devre arasında Newcastle United temsilcileri Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.
Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
Genç kalecinin güncel piyasa değerinin 14 milyon Euro olduğu ifade edilirken Fenerbahçe'nin Altay'ı bırakıp bırakmayacağı da henüz belli değil.
Fenerbahçe'nin devre arasında Altay'ı bırakmasının zor olduğu sezon sonu için ise ciddi bir teklife olumlu yanıt verilebileceği gelen bilgiler arasında...
ALTAY'DAN SONRA DİĞER GÖZDE SZALAİ!
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Attila Szalai için de Atletico Madrid ve Napoli takımlarının adı geçiyor.
Szalai, Macaristan milli takımıyla EURO 2020'de de forma giymişti. Attila Szalai, Fenerbahçe'ye Güney Kıbrıs Ligi'nden gelmiş ve kısa sürede ligin önemli stoperleri arasında yer almıştı.
Budapeşte doğumlu Attila Szalai, Macaristan milli takımıyla 19 maça çıktı. Limassol'den Fenerbahçe'ye gelen Szalai'nin sarı lacivertli takımla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güney Koreli stoper Kim Min-Jae de performansıyla göz kamaştırıyor. Çin'den gelen Jae, Pereira'nın takımının önemli parçalarından oldu.