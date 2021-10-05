Son dakika... Real Madrid Başkanı Florentino Perez transferi açıkladı! Mbappe ve Haaland...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Yaz transfer döneminde Messi'nin Barcelona'dan PSG'ye, Ronaldo'nun ise Juventus'tan Manchester United'a imza atması gündeme bomba gibi düşmüştü. Kış transfer dönemi de oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Ocak ayında atılacak imzaların ilk habercisi ise Real Madrid cephesi oldu. Eflatun-beyazlıların başkanı Perez, Mbappe için gündemi sarsacak bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar....