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Giriş Tarihi: 5.10.2021 16:39 Son Güncelleme: 5.10.2021 16:40

Son dakika... Real Madrid Başkanı Florentino Perez transferi açıkladı! Mbappe ve Haaland...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika... Real Madrid Başkanı Florentino Perez transferi açıkladı! Mbappe ve Haaland...

Son dakika... İspanyol devi Real Madrid yeni sezonda yıldızları kadrosuna katmaya kararlı. Eflatun-beyazlılara gönül veren taraftarların beklediği isimler ise; Mbappe ve Haaland. Başkent ekibi ilk bombayı ocak ayında patlatmaya hazırlanıyor. Mbappe'nin bugün Fransız basınına, "Yazın transfer olsaydım Real Madrid'e giderdim" sözlerinin ardından, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den çarpıcı bir açıklama geldi. Perez, "Ocak ayında Kylian Mbappe hakkında güzel haberlerimiz olacak." şeklinde konuştu.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Yaz transfer döneminde Messi'nin Barcelona'dan PSG'ye, Ronaldo'nun ise Juventus'tan Manchester United'a imza atması gündeme bomba gibi düşmüştü. Kış transfer dönemi de oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Ocak ayında atılacak imzaların ilk habercisi ise Real Madrid cephesi oldu. Eflatun-beyazlıların başkanı Perez, Mbappe için gündemi sarsacak bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar....

PSG'nin yıldızı Mbappe'nin 2 gündür Fransız basınına verdiği demeçler konuşuluyor. PSG'den ayrılmak istediğini ilk kez itiraf eden 22 yaşındaki oyuncu, gitmek istediği adresi de açık açık söyledi.

Temmuz ayında kulübüne ayrılma isteğini ilettiğini dile getiren Mbappe, ocak ayında resmen Real Madrid'e imza atabilir. PSG'ye para kazandırmak için yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini ancak bu talebinin reddedildiğini söyleyen golcü oyuncu, Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamaktan uzak olduğunu söyledi.

Mbappe, Fransız basınına şunları söylemişti: "Temmuz ayının sonunda PSG'den ayrılmak istediğimi kulübe bildirdim. PSG bana çok şey kattı, burada 4 güzel yıl geçirdim ancak kulübe para kazandırmak için ayrılmak istedim.

Kulübün benim yerimi doldurabileceği kadar erken bir zamanda ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak, 'Beni bırakmak istemiyorsanız da takımda kalırım' dedim.

PSG'de kaldım ve burada olmaktan gerçekten mutluyum ancak yeni sözleşme imzalama konusundan oldukça uzağız.

EURO 2020'den önce sözleşme yenilemek istemediğimi PSG'ye ilettim. Avrupa Şampiyonası'nın ardından da ayrılmak istediğimi söyledim. Bu yaz PSG'den ayrılsaydım sadece Real Madrid'e giderdim."

"1 OCAK'TA HABERLERİMİZ VAR"

22 yaşındaki Fransız yıldızın bu itirafları sonrası Real Madrid Başkanı Perez de topa girdi ve transferi resmen duyurdu.

Yeni yılın ilk bombasını patlatacaklarının müjdesini veren Perez, "Ocak ayında Kylian Mbappe hakkında güzel haberlerimiz olacak. 1 Ocak'a kadar Mbappe'nin durumunun tamamen çözüleceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Gündemi sarsan bu sözlerinin ardından bir açıklama daha yapan Perez, "Sanırım yanlış anlaşıldım. Her zaman PSG'ye saygı duyuyorum. Sadece yeni bir gelişme için gelecek yıla kadar beklememiz gerektiğini söyledim." dedi.

MBAPPE VE HAALAND REAL MADRİD'İN HEDEFİNDE!

Futbol dünyasının yeni gözdeleri haline gelen Mbappe ve Haaland, Real Madrid'in radarındaki iki yıldız. İspanyol devinin iki ismi birden kadrosuna katarak eski günlerde olduğu gibi yine yıldızlar topluluğu olmayı hedefliyor.

Mbappe transferinde mutlu sona çok yakın olan Real, Fransız yıldız için bonservis bedeli ödemeyecek. Astronomik bir bonservis bedeli ödemekten kurtulan Real Madrid'in, Mbappe'den sonra tüm kaynaklarını Haaland için kullanmacağı iddia ediliyor.

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