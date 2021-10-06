TASLAK ÇALIŞMALARA SABAH MEMURLAR ULAŞMIŞTI

Hem çalışma Bakanlığı hem Hazine Maliye Bakanlığı nezdinde 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. Daha önce de bu konuda çalışmalar yapılmış ve maliyetler de çıkartılmıştı. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlanmıştı. Bu taslaklara Sabah Memurlar ulaştı.

3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi. Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor.