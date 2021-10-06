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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Ali Palabıyık tatile! kulüpler toplantıya

Ali Palabıyık tatile! kulüpler toplantıya
SÜPER Lig'de artan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği bugün hakemleri konuşmak için toplanıyor. Çaykur Rize-Galatasaray maçında yaşananlar, Trabzonspor'un hakemlerin çifte standartlı kararlarına isyanı, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın atılması ve onun öncesindeki pozisyon konusundaki itirazları, F.Bahçe'nin hatalara tepkisi başta olmak üzere tüm kulüpler hakemlerden şikâyetçi olmuştu. Toplantı sonrası MHK'nin değişmesi için kulüplerin, TFF'ye ortak yazı yollayacağı öğrenildi. Bu arada MHK'nin, Rize-G.Saray maçının orta hakemi Ali Palabıyık'a 2. yarıya kadar maç vermeyeceği öğrenildi.

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Ali Palabıyık tatile! kulüpler toplantıya
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