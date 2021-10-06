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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:47

AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık Lise AÖL 1.Dönem – İlk sınav ne zaman yapılacak? 2021-2022 AÖL kayıtları son tarih!

AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık Lise AÖL 1.Dönem – İlk sınav ne zaman yapılacak? 2021-2022 AÖL kayıtları son tarih!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınavlarına yönelik tarihler ile AÖL kayıtları hakkında bilgiler yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yeni eğitim öğretim yılı için işlemler Ekim ayında kurum tarafından belirtilen tarihte sona erecek. Hal böyle olunca; “AÖL kayıtları ne zaman bitecek? AÖL ilk sınavı ne zaman?” gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte 2021-2022 AÖL kayıtları son tarih ve bilgiler.

"AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık Lise AÖL 1.Dönem – İlk sınav ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı da resmi açıklamayı yaptı. İşte AÖL ilk sınav tarihi ve AÖL kayıtları hakkında bilgiler.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık Lise AÖL 1.Dönem – İlk sınav ne zaman yapılacak? 2021-2022 AÖL kayıtları son tarih!
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