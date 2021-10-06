AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık Lise AÖL 1.Dönem – İlk sınav ne zaman yapılacak? 2021-2022 AÖL kayıtları son tarih!

"AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık Lise AÖL 1.Dönem – İlk sınav ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı da resmi açıklamayı yaptı. İşte AÖL ilk sınav tarihi ve AÖL kayıtları hakkında bilgiler.
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.