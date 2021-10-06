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Giriş Tarihi: 6.10.2021 14:28

Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor! Ayak tenisinde kazanan Türkler oldu

İHA
Beşiktaş’ta Başakşehir mesaisi sürüyor! Ayak tenisinde kazanan Türkler oldu

Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Necip, Oğuzhan ve Mert ile Welinton, Josef ve Alex arasında oynanan ayak tenisi maçları çekişmeye sahne oldu. Necip, Oğuzhan ve Mert’ten oluşan takım ayak tenisi maçını 2-1 kazandı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, yenileme çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Üç grup halinde ayak tenisi maçları oynandı. Necip, Oğuzhan ve Mert ile Welinton, Josef ve Alex arasında oynanan ayak tenisi maçları çekişmeye sahne oldu. Necip, Oğuzhan ve Mert'ten oluşan takım, ayak tenisi maçını 2-1 kazandı.

Milli takımlarında olan futbolcuların katılmadığı idman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-Beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 14.00'te U19 Akademi Takımı ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor! Ayak tenisinde kazanan Türkler oldu
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