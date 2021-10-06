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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:10 Son Güncelleme: 6.10.2021 09:39

Mesut Özil tartışmaları sonrası Pereira noktayı koydu! "Benim kararım..."

Mesut Özil tartışmaları sonrası Pereira noktayı koydu! Benim kararım...

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, milli aradan sonra Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de Mesut Özil'in durumu merak ediliyor. Son maçta yedek oturan Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında neler yaşanıyor? Vitor Pereira kadro konusunda son noktayı koydu. İşte o sözler...

Fenerbahçe son maçta Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek milli aradan önce Süper Lig'de lider konuma geldi. Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde oturan Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti.

Vitor Pereira yaşanan gelişmeler sonrası konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vitor Pereira'nın Mesut Özil ile ilgili söyledikleri şunlar:

"MESUTLA DA HER MAÇ ÖNCESİ..."

Fenerbahçe'de Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları Portekizli hocayı bir hayli sıkmış durumda. Vitor Pereira, her teknik adamın kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyacağını belirtip, "Mesut'la da her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim.

Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçı sonrası Mesut Özil ısınmasına rağmen oyuna alınmadığı ve bu yüzden yeleğini Vitor Pereira önünde yere attığı iddia edilmişti.

"GUARDİOLA DA GELSE F.BAHÇE'DE ÖMRÜ BİR SEZON..."

Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk, Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Timurlenk şunları söyledi: "Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken F.Bahçe'de Guardiola da olsa, Pereira da olsa şampiyon yapamayan hocanın ömrü bir sezon. F.Bahçe puan tablosunun zirvesinde."

Son 3 maçını da 2-1 kazandı. Önünde de Trabzon, Alanya ve Konya gibi zorlu bir seri var. Kapanan takımlar karşısındaki hücum verimsizliğini Olympiakos ortaya çıkarmıştı. Pereira, bunu çözmek için sürekli olarak isimleri değiştiriyor. Kazanınca haklı. Ama bu oyunda şampiyonluk kokusu var mı derseniz, şimdilik yok.

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Mesut Özil tartışmaları sonrası Pereira noktayı koydu! "Benim kararım..."
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