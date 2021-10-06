Mesut Özil tartışmaları sonrası Pereira noktayı koydu! "Benim kararım..."

Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" ifadelerini kullandı.