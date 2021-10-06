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Giriş Tarihi: 6.10.2021 13:30

Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy’un canlandırdığı Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?

Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy’un canlandırdığı Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından birini canlandıran Rüzgar Aksoy hayatı hakkında araştırmalar başladı. Diziyi ilk kez izleyenler ise Rüzgar Aksoy kimdir, Rüzgar Aksoy’un canlandırdığı Turgut Alp tarihte var mı? sorusuna yanıt arayacak. Peki Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy’un canlandırdığı Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?

Rüzgar Aksoy hayatı ile ilgili sorgulamalar başladı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yeni sezon bu akşam ekrana gelecek. Diziyi izleyecekler Turgut Alp'i canlandıran Rüzgar Aksoy kimdir sorusuna yanıt arıyor. Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Peki Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy'un canlandırdığı Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversite Konservatuvar Bölümü mezunu olan Aksoy ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında başrollerinde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı Adanalı dizisinde gerçekleştirdi.

Ardından bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisinde rol aldı. Oyuncu son dönemde Keşif Çanakkale ve Deliler filminde oynadı.

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR?

Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. Meşhur baltasıyla savaştı. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.

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Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy’un canlandırdığı Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?
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