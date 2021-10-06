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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Sergen Yalçın’a 1-3 maç ceza

Sergen Yalçın’a 1-3 maç ceza
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi. Sivas maçının ilk yarısında Can Bozdoğan'a yapılan müdahaleye faul verilmemesi Yalçın'ı sinirlendirmiş, tecrübeli çalıştırıcı saha içindeki topa içeri girip vurunca kırmızı kart görmüştü. Yalçın'ın küfür ettiği iddiaları ise hakemlerin bu yönde duyumu olmaması nedeniyle raporlarda yer almadı. 48 yaşındaki hoca dün PFDK'ya, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevk edildi. Talimata göre Yalçın, 1-3 maç men cezası alacak. Beşiktaş'ın sıradaki üç mücadelesi şu şekilde: Başakşehir (d), Galatasaray, Hatayspor (d).

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Sergen Yalçın’a 1-3 maç ceza
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