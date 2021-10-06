Sergen Yalçın’a 1-3 maç ceza

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi. Sivas maçının ilk yarısında Can Bozdoğan'a yapılan müdahaleye faul verilmemesi Yalçın'ı sinirlendirmiş, tecrübeli çalıştırıcı saha içindekitopa içeri girip vurunca kırmızı kart görmüştü. Yalçın'ın küfür ettiği iddiaları ise hakemlerin bu yönde duyumu olmaması nedeniyle raporlarda yer almadı. 48 yaşındaki hoca dün PFDK'ya, "Sportmenliğe aykırıhareket" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın36. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevk edildi. Talimata göre Yalçın, 1-3 maç men cezası alacak. Beşiktaş'ın sıradakiüç mücadelesi şu şekilde: Başakşehir (d), Galatasaray, Hatayspor (d).