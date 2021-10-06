Süper Lig hoca kovma konusunda zirvede

Daha 8. haftası geride kalan 20 takımlı Süper Lig'de 9 teknik adamla yollar ayrıldı. Son birkaç günde Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor başta olmak üzere; Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor değişikliğe gitti.

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Avrupa'nın en iyi 10 ligi baz alındığında bu sezon teknik direktör değişikliğinde Süper Lig (9) zirvede yer aldı.