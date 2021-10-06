Trabzon tam kadro Fener’e

Bu süreçte Dorukhan, Abdulkadir Parmak ve Koita’nın tedavileri tamamlanacak. Sakatlıktan çıkan Trondsen ve Denswil de idman eksiğini kapatıp, form tutacak
Trabzonspsor, geride kalan 8 haftada sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle ciddi sorun yaşadı. Kadro derinliğinden istediği gibi yararlanamayan bordo-mavililer, milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, Fenerbahçe maçına sorunsuz çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu sürede sakatlıklarıbulunan Dorukhan Toköz,Koita ve Abdulkadir Parmak'ın tedavi süreçleritamamlanacak.
HUGO VE HÜSEYİN DE TAKIMA KATILACAK
İyileşen Trondsen ve Denswil'in de form tutması sağlanacak. Trabzonspor'da ayrıcakart cezalarını tamamlayanVitor Hugo ve HüseyinTürkmen de takıma katılacak. Eksiklerin tekrar dönmesiyle birlikte teknik direktör Abdullah Avcı tatlı sıkıntı yaşayacak. Elindeki alternatif bollaşacak olan deneyimli hoca, daha şimdiden ilk 11'ini belirlemek için çalışmalara başladı. Fırtına, 17 Ekim'de evinde oynayacağı maçta Fenerbahçe'yi yenip liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
PFDK'DAN AĞIR CEZA
Trabzonspor'un Alanya ile oynadığı maç sonrası bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, hakem hatalarına yönelik kulübün sitesinden bir açıklama yayınlamıştı. PFDK, Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL ceza verdi. Ayrıca kulüp de 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medyadan, "Hakem hatalarına sessiz mi kalalım, böyle ceza olmaz" yorumları yaptı.