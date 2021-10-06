Trabzonspor’da hedef tam kadro Fenerbahçe maçına çıkmak

PFDK'DAN AĞIR CEZA

Trabzonspor'un Alanya ile oynadığı maç sonrası bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, hakem hatalarına yönelik kulübün sitesinden bir açıklama yayınlamıştı. PFDK, Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL ceza verdi. Ayrıca kulüp de 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medyadan, "Hakem hatalarına sessiz mi kalalım, böyle ceza olmaz" yorumları yaptı.