Trabzonspor’da hedef tam kadro Fenerbahçe maçına çıkmak

Kadro derinliğinden istediği gibi yararlanamayan bordo-mavililer, milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, Fenerbahçe maçına sorunsuz çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Bu sürede sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Koita ve Abdulkadir Parmak'ın tedavi süreçleri tamamlanacak.
HUGO VE HÜSEYİN DE TAKIMA KATILACAK
İyileşen Trondsen ve Denswil'in de form tutması sağlanacak. Trabzonspor'da ayrıca kart cezalarını tamamlayan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen de takıma katılacak. Eksiklerin tekrar dönmesiyle birlikte teknik direktör Abdullah Avcı tatlı sıkıntı yaşayacak.
Elindeki alternatif bollaşacak olan deneyimli hoca, daha şimdiden ilk 11'ini belirlemek için çalışmalara başladı. Fırtına, 17 Ekim'de evinde oynayacağı maçta Fenerbahçe'yi yenip liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
PFDK'DAN AĞIR CEZA
Trabzonspor'un Alanya ile oynadığı maç sonrası bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, hakem hatalarına yönelik kulübün sitesinden bir açıklama yayınlamıştı. PFDK, Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL ceza verdi. Ayrıca kulüp de 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medyadan, "Hakem hatalarına sessiz mi kalalım, böyle ceza olmaz" yorumları yaptı.