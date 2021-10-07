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Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:40 Son Güncelleme: 7.10.2021 09:43

Kulüpler Birliği toplantısından çıkan o kritik maddelere Sabah Spor ulaştı! MHK'nın yapısı...

YUNUS EMRE SEL
Kulüpler Birliği toplantısından çıkan o kritik maddelere Sabah Spor ulaştı! MHK’nın yapısı...

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Kulüpler Birliği MHK sisteminin değişmesi için düğmeye bastı. Aağaoğlu, dün yaptığı açıklamada yol haritasının belirlendiğini TFF Başkanı Nihat Özdemir ile de görüşüleceğini ifade etti. Sabah Spor, taslağın içindeki kritik maddelere ulaştı! Üçlü hakem atama modelinin kaldırılması talebi de dikkat çekti.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel, Kulüpler Birliği toplantısından çıkan sonuçlara ulaştı. Hakem atamalarını MHK'nın bütün üyelerinin yapması gerektiğini savunan Kulüpler Birliği, şeffaflıktan uzak bir yapının da tartışılacağını düşünüyor.

HAKEM ATAMALARINI MHK'NİN BÜTÜN ÜYELERİ YAPSIN

SABAH Spor, Kulüpler Birliği'nin masasındaki taslağa ulaştı. İşte 3 maddede o detaylar:

1-MHK içerisinde bir değişime gidilsin, sürekli başkan değişimi bir sonuç getirmiyor, MHK kendi içerisinde köklü bir çözüm bulsun.

2-Nihai çözüm bulunana kadar MHK'nin hakem atama sistemi olan üçlü hakem atama yerine tüm üyelerin belirlemesi ile hakem ataması yapılsın. (Üçlü hakem atamasına göre; hakem görevlendirmelerini sadece 3 MHK üyesi yapıyor)

3-Sezon sonu itibariyle içerlerinde üst düzey hakemlerin de yer aldığı 7 hakemin, hakemliğine son verilsin.

ŞEFFAFLIKTAN UZAK BİR YAPI TARTIŞILIR

Türk futbolunun yapı taşının kulüpler olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Endüstrinin en önemli aktörü de kulüplerdir. Kulüplerin ortak aldığı bir karar endüstrinin yararınadır. Bu toplantıdaki kulüp başkanlarımızın hepsi aynı görüşte.

Birlik halinde hareket etmeden bunları söylemeniz mümkün değildir. TFF'nin tüm gelirleri, sponsorları hariç kulüplerin naklen yayından elde ettiği gelirlerden karşılanıyor. Bu yapı içerisinde kulüplerin eğitim, lojistik, maaş anlamında yükümlülükleri var.

Birtakım şeyler bunun dışında gerçekleşiyorsa can sıkıyor. Şeffaf olunması gerekiyordu… Şeffaflıktan uzak bir yapı tartışılır" diye konuştu.

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Kulüpler Birliği toplantısından çıkan o kritik maddelere Sabah Spor ulaştı! MHK'nın yapısı...
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