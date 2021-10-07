Kulüpler Birliği toplantısından çıkan o kritik maddelere Sabah Spor ulaştı! MHK’nın yapısı...

Birlik halinde hareket etmeden bunları söylemeniz mümkün değildir. TFF'nin tüm gelirleri, sponsorları hariç kulüplerin naklen yayından elde ettiği gelirlerden karşılanıyor. Bu yapı içerisinde kulüplerin eğitim, lojistik, maaş anlamında yükümlülükleri var.

Birtakım şeyler bunun dışında gerçekleşiyorsa can sıkıyor. Şeffaf olunması gerekiyordu… Şeffaflıktan uzak bir yapı tartışılır" diye konuştu.