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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Ligin en iyisiyiz!

Ligin en iyisiyiz!
Trabzonspor'un yıldız forveti Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki santrfor, "Süper Lig'e çok iyi uyum sağladım. En iyi takım biziz ve çok fazla pozisyona giriyoruz. Şampiyonluk için oynayan bir takımız ve bu nedenle pozisyona girmek, gol atmak benim için daha kolay. Ligdeki oyun tarzının bana çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ben büyük, güçlü ve çevik bir oyuncuyum. Ligde çok yüksek bir tempo var. Trabzon'da büyük bir ilgiyle karşılaşıyorum. Dışarı çıktığımda fotoğraf kuyruğu oluşuyor. Her yerde devasa stadyumlar var ve futbol kültürü oldukça yoğun" dedi.

Kadın futbol takımı kuruluyor
F.Bahçe ve G.Saray'ın ardından Trabzonspor da kadın futbol takımını faaliyete geçirmek için çalışma başlattı. Kulübün amatör branşlardan sorumlu yöneticisi Yusuf Hayırlıoğlu, çalışma yaptıklarını belirtip, "Trabzonspor'un marka değerine yakışır bir takımla yarışta olmak istiyoruz" dedi.

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Ligin en iyisiyiz!
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