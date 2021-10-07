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Giriş Tarihi: 7.10.2021 21:56 Son Güncelleme: 7.10.2021 22:01

Marcao transfer iddialarına yanıt verdi! Galatasaray formalı paylaşım...

Marcao transfer iddialarına yanıt verdi! Galatasaray formalı paylaşım...

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Brezilyalı oyuncu Marcao, basında çıkan 'Galatasaray'dan ayrılacak' iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Marcao, sarı-kırmızılı formayla sezona Kerem Aktürkoğlu ile arasında yaşanan gerilimle başlamıştı. Saha içerisinde Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı savunmacı, 8 maç ceza almıştı.

8 maçlık cezanın üzerine Galatasaray'dan da para cezası alan Marcao, daha sonra affedilmiş ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında formasına yeniden kavuşmuştu.

Kerem Aktürkoğlu ile yaşananların ardından Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddiaları spor basınında kuvvetlenen Marcao, bu iddialara yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Kızlarına Galatasaray forması giydirerek bir paylaşım yapan deneyimli oyuncu, kalp ve aslan emojileriyle birlikte "Aşk" yazısını ekledi.

İşte Marcao'nun paylaşımı...

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Marcao transfer iddialarına yanıt verdi! Galatasaray formalı paylaşım...
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