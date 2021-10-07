Marcao transfer iddialarına yanıt verdi! Galatasaray formalı paylaşım...

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Marcao, sarı-kırmızılı formayla sezona Kerem Aktürkoğlu ile arasında yaşanan gerilimle başlamıştı. Saha içerisinde Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı savunmacı, 8 maç ceza almıştı.
8 maçlık cezanın üzerine Galatasaray'dan da para cezası alan Marcao, daha sonra affedilmiş ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında formasına yeniden kavuşmuştu.
Kerem Aktürkoğlu ile yaşananların ardından Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddiaları spor basınında kuvvetlenen Marcao, bu iddialara yaptığı paylaşımla cevap verdi.
Kızlarına Galatasaray forması giydirerek bir paylaşım yapan deneyimli oyuncu, kalp ve aslan emojileriyle birlikte "Aşk" yazısını ekledi.
İşte Marcao'nun paylaşımı...