Norveç maçı öncesi usta yazardan Caner Erkin yorumu! "A Milli Takım'a dönmesi..."

Stefan Kuntz'un gelişi birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Eğer Norveç maçını kaybederse ve bu süreçte Dünya Kupası'na gidemezsek hem Kuntz için hem de bu kararın altyapısını hazırlayan Hamit Altıntop için ciddi bir tartışma ortamına dönüşür. Bu durum da doğaldır. Bu kadroyu da bu kadar kısa sürede Stefan Kuntz'un tanıyıp organize etme imkânı yok. Hamit Altıntop ile birlikte yaptıklarını görebiliyoruz.

Caner gibi küskünlerin dönmesi, Enes'in dışarıda bırakılıp Serdar gibi forvette yeni şeyler vadeden isimlerin katılması hiç kuşkusuz Milli Takım'a ayrı bir hava, farklı bir nefes katacaktır. Norveç çok sert, disiplinli oynayan bir takım. Ancak Haaland, Sörloth gibi önemli isimlerin de olmaması Milli Takım'a ihtiyacı olan şansı verebilir. Milli Takım adına kısa vadede bir dönüş noktası varsa o gün yarındır.