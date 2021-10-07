Norveç maçı öncesi usta yazardan Caner Erkin yorumu! "A Milli Takım'a dönmesi..."

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda artık son 4 maç kaldı. İlk 2 sıranın dışında kalan ay-yıldızlılarda Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası yeni bir dönem başladı. Stefan Kuntz ile yeni bir sayfa açan milliler, yarın (8 Ekim) grup ikincisi Norveç'i konuk edecek. İlk 2'ye girebilmek için Norveç'i yenmekten başka çaremiz yok. Bu zorlu müsabakayı Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarları; Ömer Üründül, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan yorumladı. İşte detaylar...
SORU: Milli Takım, yeni hocası Kuntz ile Norveç maçını kazanabilir mi? Oyuncu seçimlerini nasıl buldunuz?
ÖMER ÜRÜNDÜL: ZOR MAÇ AMA ÜMİDİM FAZLA
Yarın gece Dünya Kupası yolunda çok önemli bir maça çıkacağız. Mutlak kazanmamız gerekiyor. Kazanırsak grup ikinciliğini garantileriz, az da olsa birincilik şansımız devam eder. Şu anda teknik direktörün bu kadar kısa süre içinde yapacağı tek iş, doğru bir kadro kurup iyi bir motivasyon sağlamaktır.
Takımda iki önemli eksiğimiz var. Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak cezaları nedeniyle bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecekler. Ancak rakibimizin bizden daha önemli eksikleri var. Forvet hattında Cengiz ve Burak'ın fizik açıdan hazır olmaları benim ümidimi artırıyor.
Rakibimiz güçlü olsa da ben bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Bana göre kadroya katılan Berkan, Berat ve Serdar Dursun gibi yeni isimler kesinlikle doğru tercihler.
ALİ GÜLTİKEN: İŞ OYUNCULARIN AYAĞINDA
Norveç ile hayati bir maç oynayacağız. Kazanırsak tekrardan gruptaki iddiamızı önemli bir yere taşıyacağız. Yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Takımda çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncuların olayı daha fazla sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü daha önce çok önemli işlere imza attılar ve yapabileceklerini bize gösterdiler.
Seviyeyi yukarıya çektiler. Bunu tekrar etmeleri gerekiyor. Yeni oyuncular davet edilebilir ama önemli olan ana kadrodaki ilk 11'de yer alan ve bugüne kadar Milli Takım'ı buraya kadar taşımış olan oyuncuların performansları.
Çünkü bu seviyede çok derin değişiklikler yapamazsınız. Kadro genişliği içinde yeni oyuncular olabilir. Ama yine iş döner Cengiz, Burak, Merih, Okay, Hakan ve Yusuf'un performanslarına bakar. O yüzden teknik direktör konusu elbette konuşulacak ama iş şu anda oyuncuların ayağında. Umarım istediğimiz gibi oynar, yolumuza devam ederiz.
BÜLENT TİMURLENK: YAPMASI GEREKENİ YAPTI
Bir aylık sürede Stefan Kuntz, yurt içi ve yurt dışında maçları tribünde izleyerek yapması gerekeni yaptı. Elbette ki elde kemik bir kadro var. Cezalı oyuncuların da yokluğunda kadro seçimine getirilebilecek bir eleştiri yok.
3-4 gün birlikte antrenman yapabildiği futbolcularla yeni bir diziliş, örneğin üçlü savunmayı mutlak kazanılması gereken Norveç karşılaşmasında deneyeceğini sanmıyorum ama orta vadede Milli Takım'ın dizilişi de oyunu da mutlaka değişecektir.
Rakipte Haaland ve Sörloth yokken Kadıköy'de büyük taraftar desteğiyle coşkulu bir oyun ortaya koyan bir Milli Takım göreceğimize inanıyorum. Önemli olan bu iki maçı kazanmak, yoksa tren kaçar. O zaman sıfır noktasına döneriz ama umudun devam ettiği, hedefin olduğu bir yolda yürümekte fayda var diye düşünüyorum.
FATİH DOĞAN: YA DESTAN YA HÜSRAN
Norveç ve Letonya karşılaşmaları öncesi teknik adam değişikliği riskli bir hareketti. Bu tür değişiklikler takım üzerinde şok etkisi yapıp 12 Haziran'dan bu yana olan büyük düşüşü durdurmak için psikolojik bir bariyer olabilir ama bir o kadar da riskli bir hareket.
Stefan Kuntz'un gelişi birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Eğer Norveç maçını kaybederse ve bu süreçte Dünya Kupası'na gidemezsek hem Kuntz için hem de bu kararın altyapısını hazırlayan Hamit Altıntop için ciddi bir tartışma ortamına dönüşür. Bu durum da doğaldır. Bu kadroyu da bu kadar kısa sürede Stefan Kuntz'un tanıyıp organize etme imkânı yok. Hamit Altıntop ile birlikte yaptıklarını görebiliyoruz.
Caner gibi küskünlerin dönmesi, Enes'in dışarıda bırakılıp Serdar gibi forvette yeni şeyler vadeden isimlerin katılması hiç kuşkusuz Milli Takım'a ayrı bir hava, farklı bir nefes katacaktır. Norveç çok sert, disiplinli oynayan bir takım. Ancak Haaland, Sörloth gibi önemli isimlerin de olmaması Milli Takım'a ihtiyacı olan şansı verebilir. Milli Takım adına kısa vadede bir dönüş noktası varsa o gün yarındır.