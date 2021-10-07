Polislik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz aylar içerisinde yapılan sözlü mülakatlara katılım gösteren polis adayları, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için beklemeye koyuldu. Ekim ayı itibarı ile sonuçların henüz açıklanmamış olması, POMEM sonuçları açıklandı mı sorusunun cevapsız kalmasına sebep oluyor.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Toplamda 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreçte, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak konusu, bir süredir yoğun olarak araştırılanlar arasında bulunuyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak ve sorgulama yapılacak. Peki, 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?

İşte, polislik sözlü mülakat sonucu ile ilgili son durum;