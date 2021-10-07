Son dakika: Beşiktaş’tan ses getirecek bir transfer daha! Pjanic’ten sonra hedefte yine bir Barcelonalı...

Son dakika... Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu sezon ise ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden siyah-beyazlılar, kadrosunu birçok yıldızla doldurdu.