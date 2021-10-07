Yeni sistem 4-3-3

Giriş Tarihi: 7.10.2021

Güneş döneminde 4-2-3-1 oynayan A Milli Takım, Alman teknik adamla Norveç karşısında 4-3-3 sistemi ile sahaya dizilecek. Kuntz oyuncu tercihlerini de bu yeni sisteme göre yaptı ve Okay yerine Berkan ile Berat’ı kadroya çağırdı