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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Yeni sistem 4-3-3

MEHMET ÖZCAN
Yeni sistem 4-3-3

Güneş döneminde 4-2-3-1 oynayan A Milli Takım, Alman teknik adamla Norveç karşısında 4-3-3 sistemi ile sahaya dizilecek. Kuntz oyuncu tercihlerini de bu yeni sisteme göre yaptı ve Okay yerine Berkan ile Berat’ı kadroya çağırdı

A Milli Takım'ın hocası Kuntz, saha dışına yeni bir hava getirirken, saha içinde de Şenol Güneş'ten farklı bir takım planlıyor. İşte detaylar...

ORTA SAHA HIZLI OYNAMALI
Güneş döneminde 4-2-3-1 oynayan Milli Takım, saha içi formasyonunda değişikliğe gitti. 4-3-3 sistemini benimseyen Kuntz, bu dizilişe uygun görmediği Okay Yokuşlu yerine Berkan Kutlu ile Berat Özdemir'i aday kadroya çağırdı. "6 ve 8 numaralarımız hızlı olmalı, dikine oynamalı'' diyen Kuntz, Norveç maçına Taylan-Berkan-Ozan Tufan'dan oluşan üçlü orta saha ile çıkmaya hazırlanıyor.

GERİ PAS YAPMAYIN
Alman teknik adam, idmanlarda geri pas yapan oyuncularını tatlı dille uyarıp "Zorunlu olmadıkça geriye doğru oynamayın" ifadelerini kullanıyor. Stefan Kuntz, özellikle orta saha oyuncularından kendi pozisyonlarını saha içinde öne doğru konumlandırmalarını istiyor.

HÜCUMU DÜŞÜNÜN
Geçiş oyununa önem veren Kuntz, hücum hattındaki Burak Yılmaz'ı kenarlardan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu ile tamamlayacak. "Ters toplarla Norveç'in dengesini bozacağız'' diyen Kuntz, rakipleri karşısında savunma yapmayacaklarını ve hücumu düşüneceklerini vurguladı.

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