3600 ek gösterge son durum gelişmeleri ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselinin çözüme kavuşacağının garantisini verdi. Öte yandan vatandaşlar bu açıklama sonucunda "3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 Ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" şeklindeki birçok soruya yanıt aramaya başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE TALİMATI
Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.
Yalçın öte yandan Toplu Sözleşme ikramiyesinin 400 TL'ye yükseltilmesinin sendika üyeliğine değer kattığını vurgulayarak bu kararla birlikte sendikalı olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrımın ortaya konulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan ise Toplu Sözleşme'in mutabakatla sonuçlanmasını değerli bulduğunu ifade ederek Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.
SÖZLEŞMELİ İSTİHDAM...
Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.
TASLAK ÇALIŞMALARA SABAH MEMURLAR ULAŞMIŞTI
Hem çalışma Bakanlığı hem Hazine Maliye Bakanlığı nezdinde 3600 ek gösterge çalışmaları başladı. Daha önce de bu konuda çalışmalar yapılmış ve maliyetler de çıkartılmıştı. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlanmıştı. Bu taslaklara Sabah Memurlar ulaştı.
3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi. Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor.
Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma ünvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Tasarruf teşvik fonu, taşeronların kadroya geçirilmesi, emeklilere intibak sağlanması gibi devrim niteliğinde bir değişiklik olacak ek gösterge düzenlemesi kapsamlı bir çalışmayı da içeriyor.
ŞUBE MÜDÜRLERİ BEKLİYOR
Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm ünvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan ünvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak. Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor. Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine Mali Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.
KAPSAM GENİŞLEYECEK
Belirttiğimiz gibi bu taslaklar sadece 4 meslek grubu için yapılırken yeni çalışmalarla kapsamın genişletilmesi söz konusu olacak. Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şiumdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileceği de yine çalışma gündeminde olacak.
NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.
3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI
Mevcut 3600 sonrası Fark
(30 yıl hizmet için)
Mevcut maaş - İkramiye - Maaş - 3600 sonrası ikramiye - Fark maaş - İkramiye
Öğretmen: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982
Polis: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982
Hemşire: 4.150 - 149.665 -5.213 -187.962 -1.063 -38.297
İmam-hatip 4.270 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982