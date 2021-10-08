Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Antakya'nın varlıklı ailesinin yaşadıklarını ele alan dizi Show Tv ekranlarına gelecek. Dizinin görselleri ile tanıtım fragmanı da yayınlandı. Peki; Aziz dizisi ne zaman başlayacak? Aziz dizisi nerede çekiliyor, konusu ve oyuncuları kimler?
AZİZ DİZİSİ KONUSU
Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.
Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.
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AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Başrolleri; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya paylaşıyor. Ayrıca kadrosunda; Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.
AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Antakya'da ve Sakarya'da geçen dizinin çekimlerinin İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı.
AZİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Uzun zamandır heyecan içinde beklenen Aziz dizisinin fragmanı yayımlandı. Oyuncuları ile ilgi gören dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi ancak yakında Show ekranlarında yerini alacak.