Beşiktaş’tan iç transfer atağı! 4 isimle imza yolda

VİDA'YA 1.7 MİLYON EURO

Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3.4 milyon euro olan maaşından 900 bin euro feragat etmeye hazır ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 2.5 milyon euro'yu da çok buluyor.