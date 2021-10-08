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Giriş Tarihi: 8.10.2021 07:14 Son Güncelleme: 8.10.2021 07:14

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Cuma Namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Cuma Namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler

Haftanın en özel günü olan Mübarek Cuma günü geldi çattı. Bu özel ve anlamlı günde camilere giderek Cuma namazı kılacak olanlar, öncesinde kılınış detaylarına göz gezdirerek bilgi tazelemek isteyerek “Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" soruları bugün kılınacak Cuma Namazı öncesinde, camilere gidecek olan Müslümanlar tarafından bilgi tazelemek amacıyla göz gezdirmek istenerek "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" soruları üzerinden araştırılıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Cuma namazı kılınışı ve diğer tüm detaylar şöyle;

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Niyet edilir

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.

Eller yıkanır

Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.

Ağız yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

Burun yıkanır

Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

Yüz yıkanır

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.

Kollar yıkanır

Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.

Baş mesh edilir

Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.

Kulaklar yıkanır

Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.

Boyun mesh edilir

Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

Ayaklar yıkanır

En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.

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Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Cuma Namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler
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