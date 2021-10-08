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Giriş Tarihi: 8.10.2021 13:48 Son Güncelleme: 8.10.2021 13:53

İngiltere'de Ronaldo fırtınası! Eylül ayına damga vurdu

İngiltere’de Ronaldo fırtınası! Eylül ayına damga vurdu

Manchester United formasıyla İngiltere'ye geri dönen Ronaldo, Premier Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Manchester United'le gösterdiği performansla Premier Lig'de eylül ayının futbolcusu oldu. Deneyimli oyuncu, ligde 3 gol atma başarısı gösterirken, Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri 2 kez sarstı.

Yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Ronaldo, Ada'da üstün form grafiğini sürdürüyor. Herkesi şaşırtarak Kırmızı Şeytanlar'a geri dönen Ronaldo, eylül ayında fırtına gibi esti.

Premier Lig'de çıktığı ilk maçta ağları sarsan Ronaldo, eylül ayında toplamda 4 lig maçına çıktı ve 3 gol atmayı başardı. Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde ise 2 mücadelede 2 gol atarak ManU'ya büyük katkı sağladı.

Ronaldo, Premier Lig'de attığı 3 golle eylül ayının futbolcusu olmayı başardı.

Öte yandan 7 maçta 14 puan toplayan Manchester United, Premier Lig'de 4. sırada yer alıyor.

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İngiltere'de Ronaldo fırtınası! Eylül ayına damga vurdu
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