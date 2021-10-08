Masraftan kaçmadılar!

22 yaşındaki Rumen futbolcunun geleceğini çok parlak gören sarı-kırmızılılar, 3.5 milyon Euro’luk bonservisin yanı sıra 1.9 milyon Euro’luk bonuslara da çekinmeden ‘evet’ dedi
Olimpiu Morutan'a geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray'ın bu nedenle sözleşmeye 1.9 milyon Euro'yu bulan bonusların koyulmasını kabul ettiği ortaya çıktı. İşte Rumen yıldızla ilgili mali detaylar: Cimbom,sezon başına 650 bin Euro'dan5 yıllık sözleşme imzaladığı Morutan için FCSB'ye 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu para eşit taksitler halinde3 yıla bölündü.
SATIŞINDAN YÜZDE 20 PAY ALACAKLAR
Şu ana dek 8 maçta forma giyen 22 yaşındaki solak, 15 karşılaşmaya ulaşınca Rumenekibine 600 bin Euro eködeme yapılacak. Ayrıca önümüzdeki sezonlarda gruplara kalınması halinde Avrupa Ligi için 300 bin Euro, ŞampiyonlarLigi'nden dolayı tam1 milyon Euro bonus var. G.Saray, olası bir satıştan da Steaua'ya %20 pay verecek.
Morutan son iki maçta attığı gollerle takımını beraberlikten galibiyete taşıdı. 1 de asisti olan Rumen yıldız, toplam 8 karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi.
GALATASARAY milli ara dönüşünde sırasıyla Konyaspor, L.Moskova ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Oyuncularını bu periyotta dönüşümlü kullanmanın planlarını yapan Fatih Terim, Berkan'ın cezalı olduğu Konyaspor karşılaşmasına Gustavo Assunçao'yu hazırlayacak. Tuzlaspor ve İstanbulspor'la organize edilen özel maçlarda görev yapacak olan Assunçao,Terim'in gözüne girerseKonyaspor'a karşı ilk 11'desahaya çıkacak. 21 yaşındaki Brezilyalı, AvrupaLigi için UEFA'ya bildirilmediğiiçin Moskovamaçında formagiyemeyecek.
KONYA HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rize deplasmanından galibiyetle dönen oyuncularını 4 gün izinle ödüllendirmişti. Milli takımlara toplam 13 oyuncu gönderen sarı-kırmızılılar, bugün Florya'da toplanarakKonyaspor maçının hazırlıkları start alacak.
İBRA ZİRVESİ HAFTAYA OLACAK
GALATASARAY'DA pandemi sebebiyle iki yıldır ertelenen mali kongreler, 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mustafa Cengiz'in başkanlığındaki eski yönetim, mali ve idari açıdan ibra oylamasına sunulacak. Haftaya olacak Divan Kurulu toplantısı için Aslantepe'ninyolunu tutacak üyeler, eski başkan Cengiz'in ibra meselesinimasaya yatıracak ve duayenlerle fikir alışverişinde bulunacak