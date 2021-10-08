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Giriş Tarihi: 8.10.2021 12:31

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Ekim ayı TCMB PPK toplantısı faiz kararı hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Ekim ayı TCMB PPK toplantısı faiz kararı hangi gün açıklanacak?

Ekim ayının gelmesi ile birlikte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere; en son alınan kararlar doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri dışında bir değişikliğe gitmişti. TCMB, politika faizini 100 baz puan düşürmüştü. Yeni ayın gelmesinin ardından ise PPK Toplantısı Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalara yön verecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı ile Ekim ayı faiz kararı için şimdi gözler TCMB Merkez Bankası'nda. Bilindiği üzere kurul önceki toplantıda faizi düşürme kararı almıştı. Milyonların beklediği toplantıya kısa süre kala "TCMB Merkez Bankası Ekima ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman hangi gün?" soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomistlerin beklentilerine göre PPK toplantısı sonrası Merkez Bankası Ekim faizini 18'de sabitlemesini bekliyor. İşte detaylar…

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TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı için tarih detayları belli oldu. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı almıştı. Ekim ayı toplantısı ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.

EYLÜL AYINDA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.

Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.

Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade edilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir."

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Ekim ayı TCMB PPK toplantısı faiz kararı hangi gün açıklanacak?
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