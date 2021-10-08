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Giriş Tarihi: 8.10.2021 17:38 Son Güncelleme: 8.10.2021 17:52

Newcastle United'a yeni teknik direktör adayları! Steven Gerrard ve Frank Lampard...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Newcastle United’a yeni teknik direktör adayları! Steven Gerrard ve Frank Lampard...

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Suudi Arabistan veliahtı Prens Muhammed Bin Selman'a satılmasının ardından takımda yeni gelişmeler yaşanıyor. 352 milyon euro karşılığında Selman'a bağlı PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerine satılan Newcastle United için kötü gidişatı durdurmak adına yeni teknik direktör adayları ortaya çıktı. İşte flaş adaylar...

Premier Lig ekibi Newcastle United, Suudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed Bin Selman tarafından satıın alındı. Bir süredir satışı için yapılan görüşmeler neticesinde imzalar atıldı ve beklenen satış da gerçekleşti.

352 MİLYON EURO'YA SATILDI

Premier Lig ve Newcastle Kulübü resmi açıklamayı yaparken, bu işlemin 352 milyon Euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi.

İngiliz ekibini, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum satın aldı.

STEVE BRUCE YERİNE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI BELLİ OLDU

The Telegraph'ın haberine göre, Newcastle United ile kötü gidişata dur demek isteyen yönetim, yeni sahiplerin ardından takımın teknik direktörü olan Steve Bruce'ı göndermek istiyor. Yeni teknik direktör adayları da öne çıkmaya başladı.

Yeni teknik direktör adayları için son olarak Chelsea'nin başında Frank Lampard ve şu an aktif olarak Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan Steven Gerard öne çıkıyor.

Newcastle United, bu sezon Premier Lig'de 7 maçta 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Henüz galibiyetle tanışmayan Newcastle 3 puana sahip.

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Newcastle United'a yeni teknik direktör adayları! Steven Gerrard ve Frank Lampard...
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