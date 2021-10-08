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Giriş Tarihi: 8.10.2021 15:27 Son Güncelleme: 8.10.2021 15:30

Son dakika: Stefan Kuntz Norveç maçı için kararını verdi! Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı?

Son dakika: Stefan Kuntz Norveç maçı için kararını verdi! Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı?

Milli takımımız bu akşam Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük önem taşıyan maçta Norveç ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç 21:45'te başlayacak. Şenol Güneş'ten sonra göreve getirilen Stefan Kuntz'un ilk maçında nasıl bir kadro tercihinde bulunacağını merak ediyordu. Uğurcan ve Altay arasında kalan Kuntz'un bir numarası belli oldu.

Katar'daki Dünya Kupası'na katılmak için bu akşamki Norveç maçını kazanmak zorunda olan Türkiye, önce Norveç'i yenip daha sonra Letonya'yı mağlup etmek istiyor. Kaptan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan gibi oyuncuların yeri garanti. Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda Serdar Aziz'in stoperde oynaması bekleniyor.

STEFAN KUNTZ'UN TERCİHİ BELLİ OLDU! UĞURCAN ÇAKIR...

Dün akşam Burak Yılmaz ile bir basın toplantısı düzenleyen Stefan Kuntz, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır hakkındaki soruya ilginç bir yanıt vermişti.

'KALECİ KONUSUNUN BÜYÜK BİR MESELE OLDUĞUNU BİLİYORUM'

'Kaleci konusunun Türkiye'de büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Uğurcan ve Altay'ın yanına bir de deneyimli kaleci aldık. Kaleci antrenörümüz de idmanlarda kalecileri izledi. Nasıl bir futbol oynamak istediğimize göre kadroyu oluşturdum.' yanıtını vermişti.

NORVEÇ MAÇINDA UĞURCAN İLK 11'DE!

Stefan Kuntz, ilk maçında Uğurcan Çakır'ı tercih etti. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan, Norveç karşısında kalede olacak. Altay Bayındır ise yedekler arasında bekleyecek.

ÇAĞLAR YERİNE SERDAR AZİZ!

Milli takımda ilk maçına çıkacak Kuntz'un cezalı Çağlar yerine Serdar Aziz'i oynatması bekleniyor.

Serdar Aziz daha önce milli takımla 17 maçta forma giymişti. Serdar'ın milli formayla 2 golü var.

BERAT VE KEREM SÜRPRİZİ!

Kuntz'un bu akşam orta sahada Berat Özdemir'i sol kanatta da Kerem Aktürkoğlu'nu oynatması bekleniyor.

İŞTE KUNTZ'UN MUHTEMEL 11'İ

UĞURCAN ÇAKIR, ZEKİ ÇELİK, MERİH DEMİRAL, SERDAR AZİZ, CANER ERKİN, OZAN TUFAN, BERAT ÖZDEMİR, HAKAN ÇALHANOĞLU, CENGİZ ÜNDER, KEREM AKTÜRKOĞLU, BURAK YILMAZ

Daha önce Norveç ile 10 kez karşılaşan milli takımımız bu maçların beşini kazandı, üçünü kaybetti. İki maç da berabere bitti.

Dünya Kupası Eleme Grubu'nda iki takım arasında oynanan ilk maçı Türkiye, 3-0 kazanmıştı. Milli takımımızın gollerini Çağlar ve Ozan Tufan (2) atmıştı.

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Son dakika: Stefan Kuntz Norveç maçı için kararını verdi! Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı?
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