Son dakika: Stefan Kuntz Norveç maçı için kararını verdi! Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı?

STEFAN KUNTZ'UN TERCİHİ BELLİ OLDU! UĞURCAN ÇAKIR...
Dün akşam Burak Yılmaz ile bir basın toplantısı düzenleyen Stefan Kuntz, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır hakkındaki soruya ilginç bir yanıt vermişti.
'KALECİ KONUSUNUN BÜYÜK BİR MESELE OLDUĞUNU BİLİYORUM'
'Kaleci konusunun Türkiye'de büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Uğurcan ve Altay'ın yanına bir de deneyimli kaleci aldık. Kaleci antrenörümüz de idmanlarda kalecileri izledi. Nasıl bir futbol oynamak istediğimize göre kadroyu oluşturdum.' yanıtını vermişti.
NORVEÇ MAÇINDA UĞURCAN İLK 11'DE!
Stefan Kuntz, ilk maçında Uğurcan Çakır'ı tercih etti. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan, Norveç karşısında kalede olacak. Altay Bayındır ise yedekler arasında bekleyecek.
ÇAĞLAR YERİNE SERDAR AZİZ!
Milli takımda ilk maçına çıkacak Kuntz'un cezalı Çağlar yerine Serdar Aziz'i oynatması bekleniyor.
Serdar Aziz daha önce milli takımla 17 maçta forma giymişti. Serdar'ın milli formayla 2 golü var.
BERAT VE KEREM SÜRPRİZİ!
Kuntz'un bu akşam orta sahada Berat Özdemir'i sol kanatta da Kerem Aktürkoğlu'nu oynatması bekleniyor.
İŞTE KUNTZ'UN MUHTEMEL 11'İ
UĞURCAN ÇAKIR, ZEKİ ÇELİK, MERİH DEMİRAL, SERDAR AZİZ, CANER ERKİN, OZAN TUFAN, BERAT ÖZDEMİR, HAKAN ÇALHANOĞLU, CENGİZ ÜNDER, KEREM AKTÜRKOĞLU, BURAK YILMAZ
Daha önce Norveç ile 10 kez karşılaşan milli takımımız bu maçların beşini kazandı, üçünü kaybetti. İki maç da berabere bitti.
Dünya Kupası Eleme Grubu'nda iki takım arasında oynanan ilk maçı Türkiye, 3-0 kazanmıştı. Milli takımımızın gollerini Çağlar ve Ozan Tufan (2) atmıştı.