Ay yıldızlı ekip bugün Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Norveç'i konuk ediyor. Milyonların heyecanla beklediği kritik mücadele ile ilgili olarak sabah saatlerinden itibaren Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Milliler mutlak galibiyet için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Dünya Kupası elemeleri Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...