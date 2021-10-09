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Giriş Tarihi: 10.10.2021 01:22

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

AA
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gecenin sonuçları

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.

B grubunda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan'ı 90. dakikada Trabzonspor futbolcusu Bakasetas (p) ve 90+5'te Fenerbahçe futbolcusu Pelkas'ın ayağından bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup etti.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.

Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3

Lüksemburg-Sırbistan: 0-1

B Grubu:

Gürcistan-Yunanistan: 0-2

İsveç-Kosova: 3-0

C Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 3-1

İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0

D Grubu:

Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2

Finlandiya-Ukrayna: 1-2

F Grubu:

İskoçya-İsrail: 3-2

Faroe Adaları-Avusturya: 0-2

Moldova - Danimarka: 0-4

I Grubu:

Andorra-İngiltere: 0-5

Macaristan-Arnavutluk: 0-1

Polonya-San Marino: 5-0

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
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