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Giriş Tarihi: 9.10.2021 16:42

A Milli Takım Letonya’ya gitti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
A Milli Takım Letonya’ya gitti

Norveç maçında alınan 1-1’lik sonucun kendilerini memnun etmediği belirten A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop “ Biz her maçı kazanmak istiyoruz ama gerçeklerden bahsediyoruz. Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük” dedi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri' nde 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Letonya'nın başkenti Riga'ya gitti.

Riga'ya harekete öncesi değerlendirmelerde bulunan A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop milli takımın yeni hocasıyla ilk maçına çıktığını belirterek "Yeni oyuncular dahil oldu. Ben bu 5-6 günlük sürede genel manada memnunum. Çünkü çalışma ortamı konsantrasyon ve iletişim çok iyiydi" dedi



BU TAKIM 6 AY İNANILMAZ KAN KAYBETMİŞ

Norveç maçında alınan 1-1'lik sonucun kendilerini memnun etmediği belirten Altıntop " Biz her maçı kazanmak istiyoruz ama gerçeklerden bahsediyoruz. Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük. Takım halinde hareket etmede sıkıntılar çektik. Burada bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı. Burada tecrübeli oyunculardan beklentilerimiz daha büyük. Daha fazla sorumluluk alıp daha verimli olmaları gerekir. Ama tekrar söylüyorum genel manada 5-6 günlük çalışmamızda memnunum. Ama oynadığımız oyunun da yeterli olmadığını kabul ediyoruz "diye konuştu



ŞANSIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ

Letonya maçında Norveç maçının üstüne koyarak daha etkili, daha verimli ve takım halinde daha iyi bir duruşla iyi bir sonuç alacaklarına inandıklarını ifade eden Altıntop "Şansımız devam ediyor ve bu şansımızı değerlendirmek istiyoruz. Kısa vadeli hedeften bahsetmiştim. Kısa vadeli hedef, dünya şampiyonasına katılmak. Bu yolda ilk sınavımızda maalesef sadece berabere oynayabildik ama Letonya'da kazanmak istiyoruz. Şansımızı korumak istiyoruz ve buradaki oyunu daha ileri taşımak istiyoruz "dedi

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A Milli Takım Letonya’ya gitti
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