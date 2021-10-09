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Giriş Tarihi: 9.10.2021 16:03

Bugün televizyonda ne var? 9 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star Tv, Show Tv, ATV TV yayın akışı listesi!

Bugün televizyonda ne var? 9 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star Tv, Show Tv, ATV TV yayın akışı listesi!

Medya gündemini yakından takip edenler tv yayın akışı listesi için araştırmalar yapıyorlar. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte, televizyon izleyicileri ekranlarda yer alan dizi, film ve yarışma programlarını öğrenmek istiyor. 9 Ekim Cumartesi bugün pek çok kanalda pek çok program yer alacak. Peki; Bugün TV’de ne var? İşte tv yayın akışı listesi.

Tv yayın akışı listesi, televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. 9 Ekim Cumartesi gününe ilişkin pek çok kanalda pek çok program yer alacak. Bu kapsamda; "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star Tv, Show Tv, ATV TV yayın akışı listesi!

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:30 Beyaz Saray Düştü

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Ada Masalı

17:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

9 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün televizyonda ne var? 9 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star Tv, Show Tv, ATV TV yayın akışı listesi!
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