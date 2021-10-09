Bugün televizyonda ne var? 9 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star Tv, Show Tv, ATV TV yayın akışı listesi!

Tv yayın akışı listesi, televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. 9 Ekim Cumartesi gününe ilişkin pek çok kanalda pek çok program yer alacak. Bu kapsamda; "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 9 Ekim 2021 Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star Tv, Show Tv, ATV TV yayın akışı listesi!
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:30 Beyaz Saray Düştü
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:45 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Ada Masalı
17:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
9 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ