İstanbul rüya şehir

Kara Kartal’ın yıldız futbolcusu Batshuayi, İstanbul ve Beşiktaş taraftarlarını öve öve bitiremedi
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki forveti Michy Batshuayi, kulüp dergisine verdiği röportajda siyah-beyazlı takımı, İstanbul'u ve taraftarla kurduğu bağı anlattı. Şampiyonluk yaşamak için Türkiye'ye geldiğinisöyleyen Belçikalı santrfor, şunları söyledi:"Taraftarlarımız gerçekten coşkulu ve çılgın. Hep birlikte olduğumuzu bana hissettiriyorlar.Vodafone Park'ın atmosferi her yerde bulabileceğiniz bir atmosfer değil. İstanbul çok güzel bir şehir. Rüya şehir de denebilir. İngiltere'de şampiyonluğuyaşadım; Beşiktaş'ta da bu duyguyutatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak öncelikli beklentilerim. Beşiktaş olarak hedeflerimiz her zamançok yüksek. Yüksek olması da çok normal.Çünkü çok yükseklerde uçan bir takımız."