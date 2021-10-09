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Giriş Tarihi: 9.10.2021 07:46 Son Güncelleme: 9.10.2021 07:47

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? 2021 KYK bursu başvuru şartları nelerdir?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? 2021 KYK bursu başvuru şartları nelerdir?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için milyonların geri sayımı devam ediyor. Genel olarak Ekim ayında başvuruları alınan bu ödenekle binlerce üniversite öğrencisi eğitim hayatları boyunca maddi olarak destek almış oluyor. Başvurularla ilgili işlemlerin e-Devlet aracılığı ile tamamlanacağı bilinirken yeni dönemin başlamasıyla öğrenciler "2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Kısa zaman içerisinde geri ödemesiz ve geri ödemeli olarak iki çeşit sağlanan bu ödeneğe ilişkin tarihlerin açıklanması bekleniyor. İşte 2021-2022 KYK burs başvuru ekranı, şartları ve tarihleri gibi detaylar...

Güz dönemi derslerinin başlamasıyla beraberü binlerce üniversite öğrencisi KYK burs ve kredi başvuru süreci için gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Geçtiğimiz yıllarda e-Devlet aracılığı ile Ekim ayında başvuruların tamamlandığı biliniyordu. Hal böyleyken Ekim ayıyla beraber "2021 KYK burs ve kredi başvurular ne zaman başlayacak, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ve ayın kaçında başlayacak? 2021 KYK bursu başvuru şartları nelerdir?
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