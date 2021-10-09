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Giriş Tarihi: 9.10.2021 19:40 Son Güncelleme: 9.10.2021 19:52

Mesut Özil'den meraklandıran paylaşım! "Heyecan verici..."

Mesut Özil’den meraklandıran paylaşım! Heyecan verici...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından dikkat çekici ve meraklandıran bir paylaşımda bulundu. Türk asıllı Alman futbolcu, son dönemde Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddialarıyla gündemde yer almıştı.

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla geçirdiği ilk yarım sezonda beklentilerin altında kalmıştı. Yeni sezona ise oldukça etkili başlayan yıldız futbolcu, golleriyle ve asistleriyle takıma faydalı oldu.

Son dönemde ise Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Mesut Özil, sosyal medya hesabından meraklandıran bir paylaşımda bulundu.

Mesut Özil'in "Heyecan verici şeyler çok yakında" diyerek paylaştığı fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

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Mesut Özil'den meraklandıran paylaşım! "Heyecan verici..."
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