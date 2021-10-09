Ne yapsan olmuyor!

Milli Takım, teknik ekipte ve kadroda yaşanan değişime rağmen Norveç karşısında da istediği sonucu alamadı. Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk maça baskılı başlayan Türkiye, bunun meyvesini Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile aldı. Ancak duran top sonrası Thorstvedt cezayı kesince Dünya Kupası'na gitme umutlarımız iyice azaldı. Grupta 16 Kasım'da oynanacak Hollanda-Norveç karşılaşması büyük önem kazandı
Dünya Kupası yolunda azalan umutları yeşertme adına Kuntz'un göreve getirildiği A Milli Takım, Kadıköy'deki kader maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü sırada yer aldığımız grupta3'te 3 yapacağız ve Norveç'in deplasmanda,liderliği artık garanti Hollanda'yatakılmasını bekleyeceğiz.
Kuntz, selefi Güneş'in son döneminde göremediğimiz ön alan baskısını uygulattı ve maçın başında Olsen'den topu kapan Cengiz de Kerem'e boş kaleye golü attırdı. Hauge-Berat mücadelesinde direkten dönen topta sinyali veren Norveç, devre sonuna doğru kornerde yarattığı karambolde Thorstvedt ile skoru eşitledi.
Haaland ve Sörloth'tan yoksun Kuzey ülkesi, ikinci yarıda beraberliği korumaya çalıştı. Berkan,Taylan ve Yusuf değişiklikleriyapan Milli Takım ise Cengiz ve Hakan'la yüklense de son paslarda başarı sağlayamadı.
BU GOL BİZİ YIKTI
Maçın başında Kerem'in golüyle öne geçen A Milli Futbol Takımı, 41. dakikada Thorstvedt'e engel olmadı. Pozisyon VAR'da incelendi ancak Zeki Çelik ofsaytı bozduğu için gol geçerli sayıldı.
KRAMPONUNU ATTI!
Maçın 58. dakikasında yerini Berkan Kutlu'ya bırakan Ozan Tufan, oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı. Kenara gelince kramponlarını çıkarıp fırlatan 26 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde kısa bir tartışma da yaşadı. Tecrübeli oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirdi.
GELENEĞE SON VEREMEDIK Stefan Kuntz yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkan A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kalesini duran toplara karşı kapatamama sıkıntısı yaşıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Norveç'e karşı da bu organizasyondan ağlarında golü görerek kötü geleneğini devam ettirdi. A Milli Takımımız, elemelerde en çok gol yiyen (4) ekipler arasında yerini almış oldu.
0
A Milli Takımımız, Norveç karşısında 19 orta yaptı ancak hiçbirinde isabet sağlayamadı.
ARTIK BİZE BAĞLI DEĞİL!
Ay-Yıldızlı formayla 5. karşılaşmasına çıkan Kerem Aktürkoğlu, 6. dakikada ağları havalandırarak Milli Takım'daki ilk golünü attı. 22yaşındaki futbolcu, Cengiz'inhazırladığı pozisyonda topuağlarla buluşturmayı başardı. Kerem maç sonrası, "Aslında çokcoşkuluyduk ancak yediğimiz golsonrası moral bozukluğu yaşadık.Soyunma odasında kazanabileceğimizikonuştuk ancak neyazık ki istediğimiz gibi olmadı.Daha biten bir şey yok. 3 maçımızdaha var. Onları kazanıp elimizdengeleni yapacağız ama her şeyartık bizim elimizde değil, rakiplerimizinde ne yaptığı önemli.Yine de biz takım olarak sonunakadar mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
BURAK'A TEPKİ!
Karşılaşmanın 32. dakikasında ceza sahasında topa koşarken bir anda kendini yere bırakan ve hakem Felix Brych'e uzun süre penaltı itirazında bulunan Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki vardı. Futbolseverler, milli futbolcunun hücum sırasında mücadele etmek yerine penaltı almaya çalışmasına kızdı.
SIRADAKİ RAKİP LETONYA
Norveç maçını geride bırakan Türkiye'de gözler pazartesi günü oynanacak Letonya deplasmanına çevrildi. Kenan'ı İstanbul'da bırakan A Milli Takım kafilesi, Letonya maçı için bugün Riga'nın yolunu tutacak ve burada 2 günlük kampa girecek.
HOLLANDA ARAYI AÇTI
G Grubu'nda gecenin bir diğer kritik maçında Hollanda, Letonya'yı deplasmanda Klaassen'in 19. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Puanını 16'ya yükselten Portakallar, böylece grup liderliği için çok büyük avantaj elde etti. Karadağ da Cebelitarık deplasmanında 3-0'lık bir galibiyete imza attı.