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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Planlar Sosa üzerine

VOLKAN DEMİR
Planlar Sosa üzerine

Pereira, Arjantinli yıldızı Trabzon’a karşı 11’de sahaya sürmek istiyor. F.Bahçe’nin tecrübeli orta sahası, oynaması durumunda Gustavo ile birlikte Bakasetas-Hamsik ikilisine üstünlük kurmaya çalışacak

Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra kuvvetlendirme çalışmalarını tamamlayan ve önceki gün Samandıra'da idmanlara başlayan Jose Sosa'nın fiziksel açıdan hazır olduğu belirtildi. Teknik direktör Vitor Pereira, 36 yaşındaki oyuncunun yapacağı idmanları yakından gözlemleyecek. Portekizli hoca, 'olur' verirse Trabzonspor 11'inde yer alacak. Bakasetas-Hamsik ikilisine, Gustavo ve Sosa ile karşılık vermek isteyen deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle Arjantinli futbolcunun sahaya çıkmasına büyük önem veriyor.

VALENCİA, EKVADOR TARİHİNE GEÇTİ!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı konuk eden Ekvador, rakibini 3-0 yenerken maça damgasını vuran isim Fenerbahçeli Enner Valencia oldu. İki kez ağları sarsıp 33 gole ulaşan Valencia, Ekvador Milli Takımı tar-i hinin en golcü futbolcusu unvanını eline geçirdi. 31 yaşındaki yıldızın geride bıraktığı Agustin Delgado'nun 31 golü bulunuyordu.

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Planlar Sosa üzerine
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