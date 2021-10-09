Planlar Sosa üzerine

Pereira, Arjantinli yıldızı Trabzon’a karşı 11’de sahaya sürmek istiyor. F.Bahçe’nin tecrübeli orta sahası, oynaması durumunda Gustavo ile birlikte Bakasetas-Hamsik ikilisine üstünlük kurmaya çalışacak
Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra kuvvetlendirme çalışmalarını tamamlayan ve öncekigün Samandıra'da idmanlarabaşlayan Jose Sosa'nınfiziksel açıdan hazır olduğu belirtildi. Teknik direktör Vitor Pereira, 36 yaşındaki oyuncunun yapacağı idmanları yakından gözlemleyecek. Portekizlihoca, 'olur' verirseTrabzonspor 11'inde yeralacak. Bakasetas-Hamsik ikilisine, Gustavo ve Sosa ile karşılık vermek isteyen deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle Arjantinli futbolcununsahaya çıkmasınabüyük önem veriyor.
VALENCİA, EKVADORTARİHİNE GEÇTİ!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı konuk eden Ekvador, rakibini 3-0 yenerken maça damgasını vuranisim Fenerbahçeli Enner Valencia oldu. İki kez ağları sarsıp 33 gole ulaşan Valencia, Ekvador Milli Takımı tar-i hinin en golcü futbolcusu unvanını eline geçirdi. 31 yaşındaki yıldızın geride bıraktığı Agustin Delgado'nun 31 golü bulunuyordu.