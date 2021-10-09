Türkiye puan durumu ile G Grubu’nda kaçıncı sırada? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu

Türkiye G Grubu puan durumu, geçtiğimiz akşamki milli maç sonrası gündemdeki yerini aldı. 7. Hafta maçlarının ardından Letonya'yı 1-0 yenen Hollanda, 8. haftaya lider girdi. Norveç ise 14 puanla 2. basamakta yer alıyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde eden milli takımımız ise 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Hal böyleyken "Türkiye G Grubu puan durumu ile kaçıncı sırada?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye puan durumu...
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda / 16 puan
2- Norveç / 14 puan
3- Türkiye / 12 puan
4- Karadağ / 11 puan
5- Letonya / 5 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Türkiye fikstürü
2022 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ G GRUBU MAÇ PROGRAMI
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık