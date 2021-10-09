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Giriş Tarihi: 9.10.2021 12:03

Türkiye puan durumu ile G Grubu'nda kaçıncı sırada? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu

Türkiye puan durumu ile G Grubu’nda kaçıncı sırada? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu

Ay yıldızlı takımımız geçtiğimiz gün Norveç ile karşılaştığı maçtan 1-1’lik galibiyetle ayrılırken öte yandan milyonlar 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu hakkında detayları araştırmaya başladı. Hal böyleyken “Türkiye G Grubu puan durumu ile kaçıncı sırada?” sorusu yanıt aramaya başladı. Elemeler devam ederken A milliler son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet yaşayabildi. Peki, Türkiye G Grubu puan durumu ile kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar ve kalan maçlara ilişkin detaylar...

Türkiye G Grubu puan durumu, geçtiğimiz akşamki milli maç sonrası gündemdeki yerini aldı. 7. Hafta maçlarının ardından Letonya'yı 1-0 yenen Hollanda, 8. haftaya lider girdi. Norveç ise 14 puanla 2. basamakta yer alıyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde eden milli takımımız ise 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Hal böyleyken "Türkiye G Grubu puan durumu ile kaçıncı sırada?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye puan durumu...

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

1- Hollanda / 16 puan

2- Norveç / 14 puan

3- Türkiye / 12 puan

4- Karadağ / 11 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ G GRUBU MAÇ PROGRAMI

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

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Türkiye puan durumu ile G Grubu'nda kaçıncı sırada? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu
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