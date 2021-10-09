Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra kuvvetlendirme çalışmalarını tamamlayan ve önceki gün Samandıra'da idmanlara başlayan Jose Sosa'nın fiziksel açıdan hazır olduğu belirtildi.
Teknik direktör Vitor Pereira, 36 yaşındaki oyuncunun yapacağı idmanları yakından gözlemleyecek. Portekizli hoca, 'olur' verirse Trabzonspor 11'inde yer alacak.
Bakasetas-Hamsik ikilisine, Gustavo ve Sosa ile karşılık vermek isteyen deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle Arjantinli futbolcunun sahaya çıkmasına büyük önem veriyor.
VALENCİA, EKVADOR TARİHİNE GEÇTİ!
Bu arada 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı konuk eden Ekvador, rakibini 3-0 yenerken maça damgasını vuran isim Fenerbahçeli Enner Valencia oldu.
İki kez ağları sarsıp 33 gole ulaşan Valencia, Ekvador Milli Takımı tar-i hinin en golcü futbolcusu unvanını eline geçirdi.
31 yaşındaki yıldızın geride bıraktığı Agustin Delgado'nun 31 golü bulunuyordu.