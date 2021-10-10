3600 ek gösterge müjdesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. 1,6 milyon memuru ilgilendiren bu gelişmeyle 3600 ek gösterge ne zaman verilecek sorusu yanıt bulurken konuya ilişkin detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyuruldu. Yüz binlerce kamu personelinin beklediği bu gelişmenin ardından 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar, kimleri kapsıyor, maaşa etkisi olacak mı gibi sorular gündeme geliyor. İşte detaylar.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinde, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memura göre emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilecek.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamasına göre çalışmalarına başlanan 3600 ek gösterge 2022 yılı içinde çıkacak. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Biz bunun çalışmalarına zaten başladık ve verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz."
360 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ OLACAK MI?
Ek göstergenin 2200'den ya da 3000'den 3600'e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de etkiliyor. Dolayısıyla ek göstergenin çıkmasıyla birlikte ilgili meslek gruplarında emekli maaşı artışı söz konusu olacak.
EK GÖSTERGE ARTIŞI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor. Bu kapsamda, bu meslek kollarında emekliliğin önünün açılması, yeni atanacak memurlar için kadro açılmasını sağlayacak.