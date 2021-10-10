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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Aslan gibi loca sahibi

MEHMET ÖZCAN
Aslan gibi loca sahibi

Cimbom’da yıllık 6.5 milyon TL kazanan 30 yaşındaki sol bekin 900 bin TL ödeyerek Aslantepe’den ailesi ve arkadaşları için sezonluk loca kiraladığı ortaya çıktı

Van Aanholt'un yerine Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren Ömer Bayram, Mohamed'e yaptığı asist ve hücuma verdiği destekle galibiyette önemli rol oynamıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun fikstürde daha çok şans vermeyi düşündüğü Ömer, taraftar tepkisiyle karşılaşsa da çalışkanlığının ödülünü alıyor. Çocukluktan Galatasaraylı olan ve transferi açıklandığında sarı-kırmızı formalı fotoğraflarını paylaşan tecrübeli oyuncu, sevgisini lafta bırakmadı.

MAAŞININ YÜZDE 14'ÜNE DENK GELİYOR
30 yaşındaki solağın kulübüne 900 bin TL ödeyerek Aslantepe'den ailesi ve arkadaşları için sezonluk loca kiraladığı ortaya çıktı. Garanti ücreti 6.5 milyon TL olan Ömer bir anlamda maaşının yüzde 14'ünü Galatasaray'a bağışladı. Geçmiş dönemde Drogba, Sneijder ve Gomis gibi yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlar Aslantepe'de loca kiralıyordu. Bu listeye son olarak Ömer Bayram da eklendi.

'HAK EDEN MİLLİ TAKIM'A GİTSİN'
TUZLASPOR maçının ardından konuşan Ömer Bayram, "İyi günler, kötü günler oluyor, uzun bir maraton. Taraftarlarımız herkesi desteklerse inanıyorum ki bu takım güzel şeyler yapar" dedi. A Milli Takım'a çağrılmadığı için hayal kırıklığı yaşamadığını bildiren tecrübeli futbolcu, "Bu milli görevimiz. Ben olsaydım başka arkadaş çağrılmayacaktı. En önemlisi hak eden gitsin ve milli takımımız başarılı olsun" yorumunu yaptı.

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Aslan gibi loca sahibi
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